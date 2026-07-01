|26.Jul.2026
| Windows: Retro-Vektorgrafikeditor VecDraw 2.7
Das Windows-Programm VecDraw ist ein Vektorgrafikeditor, dessen Erzeugnisse für verschiedene Retroplattformen ausgegeben werden können. Während die Hauptfunktionalität - die Ausgabe entsprechenden BASIC-Codes - den Amiga bislang noch nicht unterstützt, können die Grafiken zumindest als IFF-Bilder gespeichert werden (einschließlich HAM6, HAM8, EHB, HiRes und Interlace). (snx)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:44] [Kommentare: 0]
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