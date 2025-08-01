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26.Jul.2026



 Livecoding-Tool: Copper Showdown Editor 0.4.0 (Windows, Mac OS, Linux)
Der "Copper Showdown Editor" erstellt Copperlisten in der Skriptsprache LUA, deren Erscheinungsbild mithilfe des Emulators vAmiga in Echtzeit angezeigt wird (amiga-news.de berichtete).

Mit der Version 0.4.0 wurden nun lediglich Änderungen an der LUA-Programmierschnittstelle vorgenommen. Die betroffenen Pointer-Funktionen verweisen aktuell noch auf ihre neueren Pendants, sollen mit der Zeit aber gelöscht werden. (snx)

[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:45] [Kommentare: 0]
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