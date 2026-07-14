|26.Jul.2026
| WHDLoad: Neue Pakete bis 25.07.2026
Mit WHDLoad können Spiele, Szene-Demos und Intros von Cracker-Gruppen, die nur für den Diskettenbetrieb gedacht waren, auf der Festplatte installiert werden. Die folgenden Installationspakete wurden bis zum 25.07.2026 hinzugefügt:
(snx)
- 2026-07-24 fixed: SWIV (Sales Curve) jump for Jeep issue fixed (Info)
- 2026-07-14 fixed: Rally Championships (Flair) slave compatible with latest WHDLoad version (Info)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
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