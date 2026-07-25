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26.Jul.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 25.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
TelegramAmiga_0.0.6.lha   Communication             TelegramAmiga_0.0.6.lha
Pragtical_3.8.7.lha       Development/Tools         Pragtical_3.8.7.lha
MorphUAE_1.0.lha          Emulation                 Amiga emulator for MorphOS
PlantsVsZombies_0.1.27... Games/Action              A cross-platform commun...
AstralGame_4.20.lha       Games/Misc                This esoteric app you c...
StuntCarRemake.lha        Games/Race                StuntCar remake, MorphO...
(snx)

[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
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