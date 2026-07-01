|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|27.Jul.2026
| Amiga-Disassembler mit Emulator: Aira Force 0.10.0 (Windows, Linux, macOS & RPi)
Aira Force von Howard Price ist ein Disassembler für Amigaprogramme unter Windows/64-Bit, Windows/32-Bit, macOS, Linux/64-Bit und dem Raspberry Pi, der auch als ein (OCS-) Amiga-Emulator und -Debugger agiert (amiga-news.de berichtete). Version 0.10.0 (Video) bietet vor allem Verbesserungen bei der Emulation und der Benutzeroberfläche.
Highlights der neuen Version 0.10.0:
[Meldung: 27. Jul. 2026, 21:18] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.