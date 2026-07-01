|27.Jul.2026
| Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.13.0 (Web-App, macOS und Windows)
Der in Rust verfasste Amiga-Emulator Copperline, ursprünglich bloß zu Diagnosezwecken geschrieben, liegt sowohl als Web-App als auch ausführbares Programm für macOS und Windows vor. Copperline 0.13.0 ist, wie der Entwickler Andrew 'LinuxJedi' Hutchings schreibt, "die Version, in der die emulierte Maschine über den klassischen Chipsatz hinauswächst. Dank der Z3660-Zorro-III-Karte verfügt sie nun über RTG-Grafik, sodass die Workbench auf Picasso96-Bildschirmen mit hoher Farbtiefe und hoher Auflösung läuft. Sie bindet eine echte Ethernet-Karte über den Bus ein, mit einem NAT-Backend im Benutzermodus, das weder Sonderrechte noch Konfiguration benötigt." (dr)
[Meldung: 27. Jul. 2026, 21:47] [Kommentare: 0]
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