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|27.Jul.2026
Roman 'kas1e' Kargin
| AmigaOS 4: Top-Down-Shooter Crimsonland 1.0
"Crimsonland" ist ein Arena-Shooter mit Top-Down-Perspektive und Rollenspielelementen. Es wurde vom finnischen Studio 10tons Entertainment entwickelt und 2003 von Reflexive Entertainment veröffentlicht. 'banteg' begann Anfang des Jahres mit einer vollständigen Neuprogrammierung des Spiels, die dem Verhalten der ursprünglichen Windows-Binärdatei exakt entspricht (ausführlicher Bericht des Autors). Mit Genehmigung des originalen Autors werden die Assets aus den Originalarchiven geladen, aber der gesamte Code wird von Grund auf neu geschrieben.
Roman 'kas1e' Kargin hat davon nun einen Port für AmigaOS 4 veröffentlicht (Video). Dafür hat er 'bantegs' auf Python basierenden Quellcode in C, SDL2 und OpenGL ES 2.0 übersetzt und ihn für AmigaOS 4 optimiert. Benötigt werden Warp3D Nova, ogles2.library und Radeon-Grafikkartentreiber. (dr)
[Meldung: 27. Jul. 2026, 22:42] [Kommentare: 1 - 27. Jul. 2026, 23:17]
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