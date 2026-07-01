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28.Jul.2026



 TCP/IP-Stack: AmiTCP_NG 4.1.3a
AmiTCP_NG ist ein offener TCP/IP-Stack für 68k-AmigaOS, basierend auf einem GPL-Fork von AmiTCP/IP 3.0b2. Er bietet eine Roadshow-kompatible bsdsocket.library-ABI (Version 4.1) und ist damit ein Drop-in-Ersatz für bestehende Roadshow-Installationen. Bestehende Anwendungen, Skripte und Konfigurationstools laufen unverändert weiter. Der Amiga-Installer erkennt die vorhandene Umgebung und aktualisiert Roadshow oder eine bestehende AmiTCP_NG-Installation in einem Schritt.

Gegenüber dem klassischen AmiTCP bringt AmiTCP_NG mehrere Verbesserungen mit: DHCP-Client mit Zero-Config-Fallback (RFC 3927), DNS-Antwort-Caching, Berkeley Packet Filter für Raw-Frame-Capture, linkgeschwindigkeitsabhängige TCP-Fenstergrößen für höheren Durchsatz, randomisierte TCP-Sequenznummern (RFC 6528) sowie 68k-optimierte Assembler-Routinen. Verfügbar sind CPU-spezifische Archive für 68000, 68020 und 68040. Die aktuelle Version 4.1.3a behebt einen Absturz im ping-Kommando aus dem Vorgänger-Release.

Quellcode und Download von AmiTCP_NG stehen auf GitHub bereit. (nba)

[Meldung: 28. Jul. 2026, 12:46] [Kommentare: 0]
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