28.Jul.2026









TCP/IP-Stack: AmiTCP_NG 4.1.3a

AmiTCP_NG ist ein offener TCP/IP-Stack für 68k-AmigaOS, basierend auf einem GPL-Fork von AmiTCP/IP 3.0b2. Er bietet eine Roadshow-kompatible bsdsocket.library-ABI (Version 4.1) und ist damit ein Drop-in-Ersatz für bestehende Roadshow-Installationen. Bestehende Anwendungen, Skripte und Konfigurationstools laufen unverändert weiter. Der Amiga-Installer erkennt die vorhandene Umgebung und aktualisiert Roadshow oder eine bestehende AmiTCP_NG-Installation in einem Schritt.



Gegenüber dem klassischen AmiTCP bringt AmiTCP_NG mehrere Verbesserungen mit: DHCP-Client mit Zero-Config-Fallback (RFC 3927), DNS-Antwort-Caching, Berkeley Packet Filter für Raw-Frame-Capture, linkgeschwindigkeitsabhängige TCP-Fenstergrößen für höheren Durchsatz, randomisierte TCP-Sequenznummern (RFC 6528) sowie 68k-optimierte Assembler-Routinen. Verfügbar sind CPU-spezifische Archive für 68000, 68020 und 68040. Die aktuelle Version 4.1.3a behebt einen Absturz im ping-Kommando aus dem Vorgänger-Release.



Quellcode und Download von AmiTCP_NG stehen auf GitHub bereit. (nba)



[Meldung: 28. Jul. 2026, 12:46] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

