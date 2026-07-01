|28.Jul.2026
| Buchneuerscheinung: Das digitale Graffiti
René Bauer und Beat Suter, beide Dozenten für Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste, haben beim Chronos Verlag ein neues Buch veröffentlicht: "Das digitale Graffiti – Graffiti und Crack(-Intros) von 1980er-/90er-Games: eine negierte Verwandtschaft". Auf 168 Seiten mit 115 Farbabbildungen untersuchen die Autoren die Parallelen zwischen realem Graffiti und den Crack-Intros und Demos der frühen Heimcomputer-Szene und fragen, ob beiden Kulturen ein ähnlicher Geist der Rebellion innewohnt. Das Buch ist für 28 Euro im Buchhandel erhältlich. (nba)
[Meldung: 28. Jul. 2026, 13:13] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]