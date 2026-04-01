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|29.Jul.2026
| Programm zum Testen von Blockgeräten: Devtest 1.9
Devtest ist ein Programm von Chris Hooper, das direkt mit einem Amiga-Blockgerätetreiber wie dem trackdisk.device oder scsi.device kommuniziert, um den Treiber und das physische Gerät zu testen (amiga-news.de berichtete).
Mit der Version 1.9 wurde u.a. die Unterstützung der Kickstart-Version 2.x hinzugefügt. (snx)
[Meldung: 29. Jul. 2026, 12:22] [Kommentare: 0]
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