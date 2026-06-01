amipkg 0.7.1: Eigene Paket-Repositories für AmigaOS 3.x

Thomas Lübkers auch von seinem Amiga Imager genutztes Programm amipkg ist ein Paketmanager für AmigaOS 3.x. Er installiert, aktualisiert und entfernt Software aus einem kuratierten Katalog mit inzwischen über 200 frei verteilbaren Programmen: Wiedergabeprogramme, Commodities, Internet-Anwendungen, Entwicklungswerkzeuge und Spiele.



Mit der Version 0.7.1 vermag amipkg nun mehrere Repositories zu verwenden - sodass jeder ein eigenes betreiben kann. Der Autor schreibt dazu:



"Ein Repository besteht aus lediglich zwei statischen Dateien auf einem beliebigen Webserver. Es werden keine Datenbank, kein PHP, kein HTTPS benötigt: amipkg repo add meins http://mein.server/amiga

amipkg update Wer sein Repository signiert, gibt seinen Nutzern dieselbe Sicherheit wie der offizielle Katalog: amipkg prüft die Ed25519-Signatur auf dem Amiga, bevor ein Katalog überhaupt verwendet wird, und jedes Archiv wird anschließend gegen eine SHA-256-Prüfsumme aus genau diesem signierten Index geprüft. Ein manipulierter Index oder ein manipuliertes Archiv wird abgelehnt. Das mitgelieferte Werkzeug amipkg-repo-sign erzeugt Schlüsselpaar und Signatur ohne jede zusätzliche Abhängigkeit - Python 3 genügt.



Die Reihenfolge der Repositories entscheidet, welches ein Paket liefert; mit repo:paket lässt sich gezielt eines ansprechen. Beide grafischen Oberflächen - GadTools und MUI - haben eine neue Repository-Verwaltung unter 'Settings' bekommen.



amipkg ist quelloffen (Apache 2.0): Client, Katalog, Signaturwerkzeug und Schema sind vollständig einsehbar. Wer sein Paket allen Nutzern zugänglich machen möchte, kann es weiterhin per Pull Request oder direkt vom Amiga aus (amipkg submit) für den kuratierten Katalog einreichen."



Verfügbar ist der Paketmanager im Aminet sowie unter dem Titellink auf GitHub. Eine Anleitung zum Betreiben eines eigenen Repository findet sich als Datei HOSTING.md im Quellcode-Repository. Das Programm läuft ab AmigaOS 3.0 und einem 68000-Prozessor. (snx)



[Meldung: 29. Jul. 2026, 12:22] [Kommentare: 0]

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