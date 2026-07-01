amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
30.Jul.2026



 Blog: User Interfaces of the Demo Scene
In einem Blog lässt Carl Svensson zahlreiche graphische oder Textbasierte Benutzerschnittstellen von Anwendungen mit Demoszene-Hintergrund Revue passieren. (cg)

[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:32] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.