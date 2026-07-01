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|30.Jul.2026
| Blog: User Interfaces of the Demo Scene
In einem Blog lässt Carl Svensson zahlreiche graphische oder Textbasierte Benutzerschnittstellen von Anwendungen mit Demoszene-Hintergrund Revue passieren. (cg)
[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:32] [Kommentare: 0]
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