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30.Jul.2026
Aminet (ANF)


 Menü-Patch: MagicMenu 3.0
24 Jahre nach dem letzten Update stellt AmiKit-Herausgeber Jan Zahurancik ein Update für MagicMenu bereit. Sämtliche Einstellungen, die das Aussehen eines Menüs bestimmen, können nun getrennt für Pulldown- und Popup-Menüs festgelegt werden. Außerdem wurde der Einstellungseditor vollständig in MUI neu geschrieben.

Neu in Version 3.0:
  • Eigene Einstellungen für Pulldown- und Popup-Menüs
  • Komplett neuer MUI-Einstellungseditor
  • Einstellbare Schlagschatten
  • Behobener Transparenzfehler aus dem Jahr 1999
  • Spürbar schnellere Transparenz- und Hintergrunddarstellung
  • Rund 30 behobene Abstürze, Hänger und Speicherlecks
Systemvoraussetzungen:
  • AmigaOS 2.04 oder neuer.
  • Der mehrfarbige 3D-Look und die Farbauswahl im Einstellungseditor benötigen AmigaOS 3.0 oder neuer.
  • Für den Einstellungseditor wird MUI 3.8 oder neuer benötigt.
  • Der Bildschirm des Einstellungseditors benötigt 64 Farben. Bei weniger Farben wird der Farbbereich des Editors nicht angezeigt.
Getestete Konfiguration:
  • AmiKit
  • AmigaOS 3.x
  • 68020-Prozessor
  • 32-Bit-TrueColor-RTG

Nicht getestet wurden:

  • AGA
  • OCS/ECS
  • Plain 68000
  • AmigaOS 2.x
MagicMenu steht unter der GPL, der Quelltext ist bei Github zu finden. Es wird gebeten, für Fehlerberichte und Rückmeldungen den dortigen Bugtracker zu nutzen. (cg)

[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:48] [Kommentare: 2 - 31. Jul. 2026, 09:59]
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