|30.Jul.2026
Andreas Magerl (ANF)
| Retro-Magazin: LOAD, Ausgabe 12
LOAD ist das Vereinsmagazin des "Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V.", das allen Mitgliedern kostenlos zugestellt wird. Nichtmitglieder können das Magazin im Vereinseigenen Shop oder bei poly.play und amigashop.org erwerben. Titelthema der aktuellen Ausgabe ist "Die Big Five - die fünf bekanntesten Homecomputer der Achtziger Jahre". (cg)
[Meldung: 30. Jul. 2026, 22:00] [Kommentare: 0]
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