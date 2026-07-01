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|30.Jul.2026
English Amiga Board
| C#-Compiler für den Amiga: CopperSharp68k
Mit Codex and GPT-5.6 hat Ilkka 'itix' Lehtoranta einen Compiler erstellt, der eine Untermenge von C# in ein natives Amiga-Binary übersetzt. Dabei wird der Quelltext zunächst vom Nutzer mit einem anderen Programm in die .NET-Assemblersprache CIL compiliert und dann von dort aus mittels CopperSharp in eine ausführbare Amiga-Datei übersetzt.
Der Prozess funktioniert theoretisch mit allen .NET-Sprachen, die nach CIL compiliert werden können. CopperSharp ist jedoch ausdrücklich keine Laufzeitumgebung, d.h. es kann keine existierenden .NET-Anwendungen ausführen. (cg)
[Meldung: 30. Jul. 2026, 23:46] [Kommentare: 0]
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