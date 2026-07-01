|31.Jul.2026
| Schnelle 68030-Prozessorkarte: Oliver Achten arbeitet an "Performer PF1230"
Oliver Achtens P-Vision, eine Grafikkarte für den PCMCIA-Slot des A600/A1200, soll mit der "Performer PF1230" eine Turbokarte zur Seite gestellt werden, die die schnellste 68030-basierte Prozessorkarte aller Zeiten sein will. Erreicht wird das durch den Verzicht auf FastRAM - stattdessen ist auf der Karte ausschließlich (Zero Waitstate) Cache verbaut - und zwar 32 MB davon, was den Einsatz von sehr teurem SRAM voraussetzt: Der Entwickler gibt den Einkaufspreis für die acht RAM-Module (10 ns Zugriffszeit) mit etwa 240 Euro an.
Das fertige Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Der Entwickler steht in einem Thread auf a1k.org (Registrierung erforderlich) Rede und Antwort, Angaben zum geplanten Vertrieb oder zur verbleibenden Entwicklungszeit gibt es aufgrund des frühen Stadiums noch keine. (cg)
- Amiga 1200 CPU-Karte für 68030- und 68EC030-Prozessoren
- 32MB Zero Waitstate Cache
- Per Software konfigurierbare Clock Speed (14MHz - 60MHz)
- FPU Sockel, Clock unabhängig von der CPU einstellbar (14MHz - 60MHz)
- 68EC020-Rückfallmodus, bis zu 11.5 MB CACHE nutzbar
- IDE Booster
- Schnellste 68030-PCMCIA-Anbindung (9.5 MB/s für P-Vision)
- MAPROM Funktion
- Echtzeituhr
[Meldung: 31. Jul. 2026, 22:55] [Kommentare: 3 - 01. Aug. 2026, 01:26]
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