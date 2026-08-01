|01.Aug.2026
| Zwischenstand zum Hardware-3D-Treiber für die PiStorm32 (PI4/CM4)
Steffen Häuser hat uns ein erneutes Status-Update zum aktuellen Stand der schwarmfinanzierten Entwicklung eines Hadrware-3D-Treibers für PiStorm-Karten zukommen lassen: Inzwischen sei PiStorm3D so weit, dass komplexere Demo-Programme darauf laufen. Als 3D-Schnittstelle wird MiniGL genutzt. Das habe den Nachteil, dass Anwendungen und Spiele extra angepasst werden müssen, dafür gebe es keine Lizenz-Diskussionen, die bei einem Warp3D-Treiber eventuell entstehen könnten.
Ein Video zeigt das Gears-Demo aus der MiniGL-Distribution auf einem PiStorm CM4. Um die Performance einordnen zu können, erläutert Häuser: Das Demo läuft in 32 Bit auf einem CM4 mit 125 FPS, das gleiche Demo mit normalen MiniGL gelinkt, läuft auf einer CyberstormPPC+Cybervision mit 20-30 fps (allerdings nur 16 Bit) oder auf einer WarpOS PCI PPC Karte als PPC Version mit 800 MHz G3 und 3D-Karte bei etwa 90-100 fps. (cg)
[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:56] [Kommentare: 0]
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