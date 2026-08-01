amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
01.Aug.2026



 High Assembler: In Assembler programmieren - mit Variablen, Schleifen etc.
Der in Python geschriebene High Assembler ("HAS") will klassisches Assembler mit diversen aus Hochsprachen bekannten Konzepten vereinen. Neben Variablen, Schleifen, Bedingungen und Prozeduren wird bspw. auch Typisierung oder automatische Code-Generierung mittels Python unterstützt. Ausgabeformat ist klassisches Assembler in einem zu vasm kompatiblen Format.

Der Entwickler beschreibt die wesentlichen Eigenschaften von HAS wie folgt:
  • High-level constructs: variables, loops, conditionals, procedures
  • Strong typing: byte, word, long, pointers, structs
  • Inline assembly: embed raw 68000 assembly when needed
  • Macro system: reusable code patterns
  • Python integration: generate code dynamically at compile-time
  • Amiga-specific support: hardware registers, graphics libraries, copper lists
  • Clean output: generates standard 68000 assembly compatible with vasm + vlink
Mit Astronaut Jet Pac steht bereits ein quelloffenes, mit HAS entwickeltes Spiel als Anschauungsmaterial zur Verfügung. (cg)

[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.