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02.Aug.2026



 3D-Strategiespiel: Axion-Update mit Karten-Editor
Axion ist ein experimentelles 3D-Taktikspiel, das sich noch im Entwicklungsstadium befindet. Zu den zahlreichen Neuerungen zählt mit AxionEd ein Karten-Editor. (snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 1 - 02. Aug. 2026, 09:50]
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