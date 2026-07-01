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02.Aug.2026



 Spiel-Film: EarthWorm Tractors - Destruction Mayhem 0.7c
Bei "EarthWorm Tractors - Destruction Mayhem" handelt es sich sozusagen um einen "Spiel-Film": Der Public-Domain-Film "Earthworm Tractors" von 1936 (Wikipedia) wurde vom Autor des Graphic Designer als Grundlage genommen, um acht Szenen - einige davon mit mehreren Teilen und Verzweigungen - in ein HAM6-Video umzuwandeln, und zwar zusammen mit drei Enden und einer Einleitung. Sodann wurden mehrere Bildunterschriften mit Multiple-Choice-Fragen hinzugefügt: Wer die jeweilige Frage richtig beantwortet, gelangt zum nächsten Teil der Geschichte. (snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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