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|02.Aug.2026
MorphZone (Webseite)
| Cameleon: Natives Malstudio für MorphOS
Cameleon ist ein schnelles, ebenenbasiertes Mal- und Bildbearbeitungsprogramm mit Live-Vorschau auf der Arbeitsfläche, Ebenenmasken, Tonwertkurven, Effekten und Plugins, das von Pawel 'Stefkos' Stefanski nativ für MorphOS mit MUI entwickelt wurde. Es befindet sich noch im Betazustand, aktuell liegt die Version 0.95 vor.
Download: cameleon_beta.lha (2 MB) (snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 1 - 02. Aug. 2026, 09:44]
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