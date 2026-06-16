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02.Aug.2026



 MorphOS-Storage-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
MiraRippR_1.33.lha        Audio/Encoder             A powerful Audio CD Rip...
pt2-clone_1.92.lha        Audio/Tracker             ProTracker 2 clone - po...
TelegramAmiga_0.0.7.lha   Communication             TelegramAmiga_0.0.7.lha
HTTPStreamer_2.1.lha      Dependencies/Hollywood    Stream HTTP files with ...
oscar64-1.32.272.lha      Development/Cross         C Compiler Assembler + ...
xxd-2026-06-16.lha        Development/Misc          Hex dump utility and vi...
ancient-2.3.0.lha         Files/Archive             Decompress ancient format
AstralGame_4.21.lha       Games/Misc                This esoteric app you c...
Daikatana_1.3.lha         Games/Shoot3D             John Romero's Daik...
FishFillets_1.0.1.lha     Games/Think               Underwater puzzle game
voxelspace_1.0.lha        Misc                      A little technical demo...
IPP-Scan_1.8.lha          Office/Scan               Driverless eSCL/AirScan...
Sigma_2.1.lha             Office/Spreadsheet        Sigma Demo - a spreadsh...
Stylos_2.6.lha            Office/WordProcessor      Stylos Demo - Word Proc...
(snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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