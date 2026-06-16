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|02.Aug.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
MiraRippR_1.33.lha Audio/Encoder A powerful Audio CD Rip... pt2-clone_1.92.lha Audio/Tracker ProTracker 2 clone - po... TelegramAmiga_0.0.7.lha Communication TelegramAmiga_0.0.7.lha HTTPStreamer_2.1.lha Dependencies/Hollywood Stream HTTP files with ... oscar64-1.32.272.lha Development/Cross C Compiler Assembler + ... xxd-2026-06-16.lha Development/Misc Hex dump utility and vi... ancient-2.3.0.lha Files/Archive Decompress ancient format AstralGame_4.21.lha Games/Misc This esoteric app you c... Daikatana_1.3.lha Games/Shoot3D John Romero's Daik... FishFillets_1.0.1.lha Games/Think Underwater puzzle game voxelspace_1.0.lha Misc A little technical demo... IPP-Scan_1.8.lha Office/Scan Driverless eSCL/AirScan... Sigma_2.1.lha Office/Spreadsheet Sigma Demo - a spreadsh... Stylos_2.6.lha Office/WordProcessor Stylos Demo - Word Proc...(snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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