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02.Aug.2026



 AROS-Archives-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
telegramamiga.i386-aros.lha  net/cha 316kb Native MTProto Telegram chat client
telegramamiga.x86_64-aros... net/cha 421kb Native MTProto Telegram chat client
smb2-gui.x86_64-aros-v11.zip net/sam 66kb  SMB2 GUI for AROS 64-bit v11
astralgame.lha               uti/mis 10Mb  A little tool to know zodiac sig...
ffmpegvideotool.x86_64-ar... vid/con 69kb  FFmpeg Video Tool for AROS 64-bi...
(snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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