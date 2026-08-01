|02.Aug.2026
| OS4Depot-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
faac.lha aud/con 123kb 4.1 Freeware Advanced Audio Coder
libfaac.lha dev/lib 311kb 4.1 Freeware Advanced Audio Coder li...
libsndfile.lha dev/lib 15Mb 4.1 Read/write various sample formats
libsndfile-src.lha dev/lib 1Mb 4.0 Read/write various sample formats
virtio9pfs.lha dri/han 104kb 4.1 A FileSysBox-based handler for A...
amiarcadia.lha emu/gam 12Mb 4.0 Signetics-based machines emulator
chess_ai.lha gam/boa 791kb 4.1 OS4 chess for AmigaOS 4.1 (PPC/RTG)
devilutionx.lha gam/rol 7Mb 4.1 SDL1 Port of Diablo and Hellfire
3doc.lha gra/con 3Mb 4.0 3D Object Converter for AmigaOS 4.x
mcc_htmlview.lha lib/mui 1Mb 4.0 HTMLView custom class for MUI
telegramamiga.lha net/cha 387kb 4.1 Native MTProto Telegram chat client
slovo.lha off/wor 3Mb 4.1 Simple wordprocessor
avalanche.lha uti/arc 161kb 4.1 Simple ReAction GUI for xadmaster
astralgame.lha uti/mis 10Mb 4.0 A little tool to know zodiac sig...
yt.lha vid/mis 951kb 4.1 YouTube URL Extractor script
videovortex.lha vid/pla 6Mb 4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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