02.Aug.2026









Soundkarte: Aktualisierte Treiber für AmiGUS

Christoph Fassbach hat seine AHI- und MHI-Treiber für die Soundkarte AmiGUS aktualisiert und einige Fehler beseitigt. Das Update beinhaltet neue AHI- und MHI-Treiber für die AmiGUS-Soundkarte und ein neues Entwickler-Framework. Letzteres soll den Weg ebnen, jegliche Software, die mit der AmiGUS am Zorro-II-Bus funktioniert, ohne Änderungen auch für die AmiGUS mini am PCMCIA-Port zu verwenden.



Die Neuerungen in Version rc5: NEU: amigus.library und SDK in Vorbereitung für AmiGUS mini Unterstützung

NEU: PlayWAVetable Tool zum testen der WaveTable engine

BEHOBEN: GitHub issue #16 - MHI - MPEG-1 Layer 2 spielt nicht in MHI

BEHOBEN: Abstürze in FlashFPGA auf Systemen ohne MMUlibs, generelle Wartungs- und Aufräumarbeiten Fassbach schreibt: "Bei Interesse freuen wir uns über die Kontaktaufnahme, verweisen auf das Quellcode-Repository und auf das SDK im /Base Verzeichnis des Installationspaketes. Wir danken erneut allen, die beim Testen geholfen haben!" (cg)



[Meldung: 02. Aug. 2026, 16:51] [Kommentare: 0]

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