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|03.Aug.2026
| Jump'n'Run: Mehr Level für Demoversion von Freestyle - Tales of Itch
"Freestyle - Tales of Itch" ist ein per Scorpion Engine erstelltes Jump'n'Run-Spiel (amiga-news.de berichtete). Die vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Demoversion wurde nun um ein paar weitere Level ergänzt, hat überarbeitete Grafiken und andere Musikstücke spendiert bekommen. (dr)
[Meldung: 03. Aug. 2026, 06:05] [Kommentare: 0]
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