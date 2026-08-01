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|04.Aug.2026
AMIGASYSTEM (ANF)
| Neues Audio-Tool für AROS: FFmpeg Audio Extractor
Für AROS wurde mit FFmpeg Audio Extractor ein neues Werkzeug veröffentlicht, das Audiospuren aus Videos extrahiert und Audiodateien zwischen zahlreichen Formaten konvertiert.
Unterstützte Videoformate umfassen MP4, AVI, MKV, MOV, WMV, FLV, WEBM, MPEG, MPG, 3GP, OGV, M4V, XL und CDXL. Bei der Audiokonvertierung werden Formate wie MP3, WAV, AAC, FLAC, OGG, OPUS und viele weitere abgedeckt. Für MP3- und AAC-Exporte lässt sich zudem die Bitrate und Lautstärke anpassen.
Die Benutzeroberfläche wurde nativ auf AROS 64-bit v11 erstellt; der Quellcode liegt dem Archiv bei. Feedback und Verbesserungsvorschläge können auf arosworld.org eingereicht werden. (nba)
[Meldung: 04. Aug. 2026, 13:45] [Kommentare: 0]
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