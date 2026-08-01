|04.Aug.2026
| Hallenfußball-Spiel: Futsal für den Amiga 1200
MrDig hat mit Futsal ein einfaches Hallenfußball-Spiel für den Amiga 1200 veröffentlicht. Gespielt wird 3-gegen-3 oder 4-gegen-4, wahlweise gegen den Computer oder einen zweiten Spieler. Der Ball bleibt stets im Spiel, denn Wandabpraller sind fester Bestandteil der Spielmechanik. Zur Auswahl stehen mehrere Spielfelder, Schwierigkeitsgrade, Spielgeschwindigkeiten und Matchlängen.
Futsal ist ein experimentelles Projekt: Entwickler MrDig ist Webentwickler ohne Amiga-Programmiererfahrung und hat das Spiel innerhalb weniger Stunden vollständig mit KI-Unterstützung erstellt, Grafik, Sound, Musik, Sprite-Konvertierung und Code inklusive. Das Ergebnis liegt als bootfähige ADF und ZIP auf itch.io vor, der Quellcode ist ebenfalls enthalten. Voraussetzung ist ein Amiga 1200 mit 2 MB Chip RAM. (nba)
[Meldung: 04. Aug. 2026, 13:48] [Kommentare: 0]
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