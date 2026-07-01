|04.Aug.2026
| Open Transport Tycoon Deluxe: Version 1.2.0 mit NewGRF und Straßenbahnen
Der native 68k-Port von OpenTTD (amiga-news.de berichtete) ist in Version 1.2.0 erschienen. Das wichtigste neue Feature: Unterstützung moderner NewGRF-Dateien im Container-Format v2, die bislang vom ursprünglichen OpenTTD 1.0.5-Kern schlicht nicht lesbar waren. Das schaltet erstmals den neuen Fahrzeugtyp "Straßenbahnen" frei. Ein passendes Tram-Set (PolTrams) liegt dem Release direkt bei. (nba)
[Meldung: 04. Aug. 2026, 14:06] [Kommentare: 0]
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