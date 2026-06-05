04.Aug.2026









Außergerichtlicher Vergleich zwischen Amiga und Hyperion öffentlich einsehbar

Heute Vormittag hatten die Amiga Corporation und Hyperion die Unterzeichnung einer außergerichtlichen Einigung bekanntgegeben. Der Grund dafür war offensichtlich, dass der unterschriebene Vertrag heute im Rahmen eines Antrags zur Einstellung des Gerichtsverfahrens in den USA öffentlich zugänglich wurde.



Wir haben uns den Vertrag (PDF), der Hyperions altes Abkommen mit Amiga Inc. von 2009 ersetzt, angesehen und versucht die wichtigsten Punkte kurz zusammenzufassen. Es sei darauf hingewiesen, dass wir uns auf die Hauptthemen beschränkt haben: der eigentliche Vertrag geht erheblich mehr ins Detail und enthält diverse weitere Auflagen, vor allem für Hyperion.



Warenzeichen



Die Frage der Warenzeichen - der ursprüngliche Auslöser für den Rechtsstreit - ist geklärt: Hyperion erkennt das Eigentum von Amiga an allen relevanten Amiga Warenzeichen an. Die über 20 weltweit von Hyperion beantragten oder bereits erfolgten Registrierungen von "Kickstart", "Workbench", "AmigaOS" "BoingBall" und weiteren Marken werden an die Amiga Corporation übergeben.



AmigaOS 4



AmigaOS 4 bleibt Hyperions Eigentum und darf weiter wie gewohnt vertrieben werden, ohne dass irgendwelche Lizenzgebühren fällig werden. Dazu erhält das Unternehmen eine Lizenz zur Nutzung des AmigaOS-3.1-Quelltextes sowie eine exklusive Lizenz für das "AmigaOne"-Warenezeichen und nicht-exklusive Lizenzen für die Marken "AmigaOS" und BoingBall. Auch die Begriffe "Workbench" und "Kickstart" darf man verwenden, um die besagten Bestandteile des Betriebssystems zu bezeichnen. Außerdem darf AmigaOS 3.1 als Bestandteil von AmigaOS 4 vertrieben werden, um Kompatibilität mit älterer Software herzustellen.



Neu ist, dass die Lizenz ausdrücklich die Unterstützung beliebiger Prozessoren - außer m68k, s.u. - billigt, AmigaOS 4 ist nicht mehr an den PowerPC gebunden. Die Hyperion hier garantierten Rechte sind - beispielsweise im Falle einer Auflösung des Unternehmens oder der Fusion mit einer anderen Partei - nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Amiga übertragbar.



AmigaOS 3



Erstmals erhält Hyperion auch eine ausdrückliche Lizenz zum Vertrieb von AmigaOS 3.2 sowie dem noch nicht veröffentlichten AmigaOS 3.3 - diese endet aber am 31. Dezember 2027, danach muss Hyperion sich aus dem 68k-Markt zurückziehen.



Ein Verkauf dieser OS-Versionen ist nur als Update für Systeme mit bereits installiertem AmigaOS erlaubt - für Retro-Konsolen oder den digitalen Vertrieb fertig spielbarer Amiga-Klassiker kann die Lizenz deswegen nicht verwendet werden. Ansonsten gelten für die Nutzung von Amigas Warenzeichen und 3.1-Quelltext die gleichen Bedingungen wie für AmigaOS 4.



An den Verkäufen von 3.2 und 3.3 verdient die Amiga Corporation mit: Pro verkaufter digitaler oder physikalischer Kopie wird eine Lizenzgebühr fällig. Die genaue Höhe der Abgaben ist allerdings in dem uns vorliegenden Dokument geschwärzt (bzw. geweißt).



Nach dem Rückzug aus dem 68k-Markt muss Hyperion Quelltext seiner OS3-Versionen an Amiga übergeben, der von AmigaOS 4 rückportierte Code ist hiervon aber ausdrücklich ausgenommen. Welche Versionen von OS3 davon betroffen sind, ist uns dabei nicht ganz klar:



In Sektion 1.n ist die der Amiga Corporation gehörende "Software" definiert als "AmigaOS 3.1 [sowie] alle Verbesserungen, Modifikationen, Fixes und Updates davon, inklusive aber nicht beschränkt auf AmigaOS 3.1.3 und 3.1.4 und alle Fixes und Updates davon" definiert. Das würde 3.2 und 3.3 vermutlich einschließen, die dann - abzüglich des von OS4 rückportierten Codes - Ende 2027 an Amiga übergeben werden müssten. In Abschnitt 7.a.i heißt es jedoch, Hyperion habe keinerlei Verpflichtung, Amiga den Quellcode für AmigaOS 3.2 oder AmigaOS 3.3 zur Verfügung zu stellen.



Wir haben diesbezüglich bei Mike Battilana von der Amiga Corporation nachgefragt und werden die Zusammenfassung ggfs. entsprechend ergänzen.



Um sicherzustellen, dass Amiga die Entwicklung von AmigaOS 3 nach Hyperions Ausscheiden fortführen kann, muss Hyperion beim Rückzug alle am Projekt beteiligten Entwickler von entsprechenden Verpflichtungen gegenüber dem belgischen Unternehmen freistellen, außerdem darf man ab sofort keine neuen Vereinbarungen mit externen Entwicklern mehr eingehen, bei denen der jeweilige Entwickler Rechte an seiner abgelieferten Arbeit behält. (cg)



[Meldung: 04. Aug. 2026, 19:25] [Kommentare: 5 - 05. Aug. 2026, 00:20]

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