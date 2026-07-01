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05.Aug.2026
Amigasystem (ANF)


 AROS: Grafische Oberfläche fürs Katalogeerstellen FlexCat-GUI 1.0
Bei FlexCat-GUI handelt es sich, wie der Name bereits sagt, um eine grafische Benutzeroberfläche für das Programm FlexCat, mit dem sich Katalogdateien erstellen lassen. FlexCat-GUI liegt für die 32-Bit-x86- und die 64-Bit-ABIv11-Variante von AROS vor, FlexCat selbst wird im Verzeichnis C: erwartet.

Download:
flexcat-gui.i386-aros.zip (52 KB)
flexcat-gui.x86_64-aros-v11.zip (57 KB) (snx)

[Meldung: 05. Aug. 2026, 08:24] [Kommentare: 0]
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