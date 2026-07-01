|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|05.Aug.2026
| Paketverwaltung: amipkg 0.7.9
Die Version 0.7.9 von Thomas Lübkers Paketverwaltung für AmigaOS 3.x, amipkg, bereinigt zwei Fehler, die auf Rechnern mit aktueller AmiSSL-Version Probleme bereiteten.
Download:
amipkg.lha (391 KB)
amipkg-client.lha (346 KB) (snx)
[Meldung: 05. Aug. 2026, 08:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.