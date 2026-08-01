|05.Aug.2026
| Audiowiedergabe: AmigaAMP 3.35
Thomas Wenzel hat unter dem Titellink ein Update seines Audio-Wiedergabeprogramms AmigaAMP veröffentlicht. Die Version 3.35 bietet neben Fehlerbereinigungen die folgenden Neuerungen:
(snx)
- Added metadata URL display
- Updated AmiSSL support to version 5
- Fall back to default path in file requester when a removable medium has been ejected
- Added "Track#?" to default file pattern for audio CDs
[Meldung: 05. Aug. 2026, 08:24] [Kommentare: 0]
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