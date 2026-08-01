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|05.Aug.2026
Floppy (Forum)
| AROS: Zusammenfassung der Entwicklung der letzten 12 Monate
Für das Betriebssystem AROS listet Nick Andrews unter dem Titellink die Entwicklungsschritte der letzten zwölf Monate auf. So gab es Verbesserungen in den Bereichen Netzwerk (IPv6, Firewall, TCP/IP), USB (inkl. USB 3.x), Grafik, Audio, Eingabesystem, Dateisysteme und Hardware-Unterstützung. Hinzu kamen neue Portierungen (u.a. Raspberry Pi und Apple Silicon), Modernisierungen der Build- und Compiler-Infrastruktur, zahlreiche Leistungs-, Sicherheits- und Stabilitätsverbesserungen sowie eine deutlich erweiterte Treiber- und Plattformunterstützung. Ergänzt wurde dies durch Verbesserungen der Entwicklungswerkzeuge, Testinfrastruktur und Kompatibilität mit bestehender Software.
In unserem Forum hat unser Leser 'Floppy' den englischen Bericht ins Deutsche übersetzt. (snx)
[Meldung: 05. Aug. 2026, 14:29] [Kommentare: 1 - 05. Aug. 2026, 14:32]
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