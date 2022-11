06.Nov.2022









Video-Interview: Jens Schönfeld berichtet über ACA1240/1260-Turbokarten

Auf der diesjährigen AmiWest war unter anderem auch ein Interview zwischen Bill Borsari und Jens Schönfeld geplant, was wegen technischer Schwierigkeiten nicht stattfinden konnte. Dies wurde nun via Jitsi nachgeholt und auf YouTube veröffentlicht. Die beiden sprachen vor allem über die Ende Dezember 2018 erstmals von Individual Computers angekündigten ACA1240/1260-Turbokarten, von denen ein Jahr später erste Bilder des Kühlsystems gezeigt wurden.



Wie Schönfeld berichtet, seien aktuell 18 Boards des fünften Prototypen der ACA1240 gebaut worden, die nun nochmals diversen Tests unterzogen werden. Sie habe 256MB SDRAM und benötige keine zusätzliche Stromversorgung. Der Lüfter sei kaum zu hören. Eine Sache müsse noch überprüft werden, bevor die Serienproduktion beginnen könne: die korrekte Funktionsfähigkeit des MicroSD-Kartenslots.



Seine auf der Amiga37 getätigte Ankündigung, die Lieferung könne bis Weihnachten erfolgen, scheine aktuell unwahrscheinlich, da der zuständige Mitarbeiter erst krank war und sich nun um familiäre Angelegenheiten kümmern müsse. Er hoffe aber, die Produktion noch in diesem Jahr beginnen zu können. Der Preis soll um die 500 Euro betragen. Die Größe des FPGA-Flashspeichers wurde so gewählt, dass der Zugriff auf alle Signale möglich ist. So soll es zum Beispiel möglich sein, zukünftige Features wie Flickerfixer einfach per Softwareupdate aufnehmen zu können. Unter anderem sei das auch der Grund gewesen, warum es so viele verschiedene Prototypen gäbe: die Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Amiga 1200 wurde komplett neu entwickelt und beinhalte eine "ziemlich ausgeklügelte Logik". So können auch theoretischen Maximalwerte (sieben Megabytes pro Sekunde) beim Zugriff auf den ChipRAM erreicht werden.



Es gäbe ebenso Überlegungen, eine eigene Grafikkarte zu entwickeln, die für verschiedene Prozessoren gleichermaßen passt.



Schließlich präsentierte er noch den ersten Prototypen der ACA600: diese solle einschließlich angeschlossener Amiga1200-Turbokarte und Diskettenlaufwerk in das Gehäuse des Amiga 600 passen. Sie solle so günstig wie möglich entwickelt werden (50-60 Euro) und bringe 8 MB RAM mit. (dr)



