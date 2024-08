04.Aug.2024









Amiga Kit: A600GS erhältlich / Paolo-Cattani-Spiele vorinstalliert

Pressemitteilung (PDF): Cardiff, 4. August 2024

Der berühmte Amiga-Spiele-Entwickler Paolo Cattani (Interview von 2019) hat seine klassischen Amiga-Spiele zur Verfügung gestellt, die somit auf dem neuen A600GS-Computer vorinstalliert sein werden.



Virtual GP und Thunderhell sind bereits auf dem A600GS installiert und spielbereit. Bestehende A600GS-Benutzer können ein kostenloses Update herunterladen, um die Spiele im Spielemenü zu installieren.



Virtual GP war leider Paolos letzte Produktion für die Amiga-Reihe, kurz nach dem Konkurs von Commodore. Er wollte einen Beitrag zur Amiga-Spieleszene leisten und begann die Entwicklung von Virtual GP (Codename AlienF1). VGP sollte zwei Aufgaben erfüllen: Einerseits sollte es eine schnelle 3D-Engine für hochspezialisierte Amigas (AGA und 68030 erforderlich) mit Gouraud Shading, Texture Mapping, Billboards, gekrümmten Oberflächen und all den Dingen, die zu dieser Zeit "heiß" waren, implementieren; andererseits sollte es die realistischste Simulation eines Formel-1-Wagens sein, die auf dem Amiga verfügbar war.



Thunderhell ist ein klassisches Shoot-em-up-Spiel. Das Spiel ist ein horizontal scrollendes Spiel (mit drei Parallaxenstufen), rasantes Shoot'em-up voller Feinde, Kugeln, Explosionen und all dem Schnickschnack, den man von einem Spiel dieses Genres erwarten kann.



Matthew Leaman, Geschäftsführer von AmigaKit Ltd, kommentierte die die Zusammenarbeit: "Wir sind begeistert, dass Paolo zugestimmt hat, seine großartigen Spiele mit dem A600GS zu verbinden. Wir sind dankbar für seine Unterstützung für unser Projekt."



Paolo Cattani fügte hinzu: "Als Pionier in der Entwicklung von Videospielen für die Amiga-Computerreihe bin ich sehr froh und geehrt, meinen Beitrag zu einem erstaunlichen Projekt beizutragen, das die Erinnerung an eine Maschine wach hält, die ein so glorreicher Meilenstein der IT Geschichte war."



Der A600GS ist für rund 130 Euro (plus Versand) bei AmigaKit.com oder für rund 155 Euro (plus Versand) bei AmigaKit.fr erhältlich. (dr)



