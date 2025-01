01.Jan.2025

Krzysztof Donat (ANF)







Virtuelle Desktops für die Workbench: GoVD 2.0

Krzysztof Donats Programm GoVD erlaubt es, unter AmigaOS 3.1.4 und 3.2 die Workbench auf bis zu acht virtuellen Bildschirmen zu nutzen. Hierbei lässt sich festlegen, welche Workbench-Fenster und -Programme welchen der Bildschirme nutzen sollen.



Mit der heute veröffentlichten Version 2.0 fungiert das Programm als Commodity, zu den weiteren Neuerungen zählen etwa Tastaturkürzel zum Wechseln der Desktops oder die pixelgenaue Positionierung des Fensters mit den Schaltflächen für die virtuellen Desktops.



The most important features and improvements are: Added the ability to define keyboard shortcuts for switching between virtual desktops, switching to the next and previous desktop, and hiding the window with virtual desktop buttons

Added the ability to precisely (pixel-perfect) position the window with virtual desktop buttons on the Workbench screen.

Added an option to start GoVD in hidden mode.

Added support for the screennotify library, allowing changes to the Workbench screen resolution without shutting down GoVD (optionally, works if the screennotify.library is present in the system)

From this version, GoVD functions as a commodity, enabling management through the system's Exchange tool.

Changed the demo version functionality - now the program operates without any limitations but only for 20 minutes.

Restart GoVD from the configuration tool. Download: GoVD.lha (28 KB) (snx)



[Meldung: 01. Jan. 2025, 15:12] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]