24.Jun.2025

Snork 0.1: Neuer Tracer/Logger für AmigaOS 4

Mit Snork steht Nutzern von AmigaOS 4 ab sofort ein neues Werkzeug zum Überwachen und Protokollieren von Funktionsaufrufen in Systembibliotheken zur Verfügung. Das Tool richtet sich an Entwickler und erfahrene Anwender, die Anwendungen debuggen oder das Verhalten des Systems analysieren möchten.



Inspiriert von Snoopy, einem beliebten 68k-Debugger von Gerson Kurz aus dem Jahr 1994, verfolgt Snork einen ähnlichen, skriptbasierten Ansatz. Während das Original auf SetFunction setzte und auf AmigaOS 4 nicht mehr funktioniert, verwendet Snork moderne Mechanismen wie IExec->SetMethod, um aktuelle Library-Interfaces gezielt zu überwachen.



Im Unterschied zu bestehenden Tools wie glSnoop von Capehill oder Snoopy von Colin Wenzel, die sich auf spezielle Libraries konzentrieren, ist Snork darauf ausgelegt, künftig eine breite Palette an Systembibliotheken zu unterstützen. In der aktuellen ersten Version ist Unterstützung für die dos.library und die intuition.library enthalten; Funktionen mit variabler Argumentzahl werden derzeit noch nicht unterstützt, sind aber ebenso wie der Support weiterer Libraries für kommende Updates geplant.



Download: Snork 0.1 (86 KB) (nba)



