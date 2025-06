PDF-Magazin: "Politik und Kultur" mit Schwerpunkt Retro-Computer/Demoszene

"Politik und Kultur", die Zeitung des deutschen Kulturrates, hat in der aktuellen Ausgabe 7-8/2025 einen deutlichen Retro-Computer- und Demoszene-Schwerpunkt. Geboten werden u.a. folgende Artikel - alle online lesbar, alternativ ist auch das komplette Heft als kostenloser Download verfügbar: Pixel, Code und Sound: Die Kulturgeschichte der Demoszene

Was soll man denn machen, wenn alles geht - Computerkunst mit alten Rechnern

Sprite-Ästhetik - Oder warum Bubble Bobble ein Gesamtkunstwerk ist

Wo hakt’s bei Zuses Z1? Reparatur und Restaurierung des ersten Computers

Computer als technische Artefakte - Über die Archäologie der Moderne

TikTok, KI, Computerspiele - Neue Herausforderungen für die Erinnerungskultur

Under Construction - Frühe Webgrafiken

Leuchtende Subkultur - Die Entwicklung der Demo-Szene

Alte Rechner, neue Einsichten - Vom Sammeln digitaler Vergangenheit

Stolz wie Bolle - Wie man aus einem »Waschmaschinenchip« einen Computer baut

Spiel mit Technik - Der Zusammenhang zwischen homo ludens und homo faber

Reparieren statt Wegwerfen - Die Ethik der Retro- und Maker-Szene

Digitale Erinnerungskultur - Kein Rückblick, sondern demokratische Zukunftsgestaltung

Normal ist manchmal ein bisschen langweilig - Computertechnik verständlich machen

Konkurrierende Systeme - Heimcomputer in Ost und West

Maschine, Mensch, Kultur - Die Demoszene ist immaterielles UNESCO Kulturerbe

Faszination der Möglichkeiten - Früher Computer und Computerspiele

Demos sind cooler - Über das künstlerische Selbstverständnis der Demoszene

Back to the Roots - Die Renaissance der Homecomputer

Wir sind eine große Familie - Demoszene und Demopartys

POKES und PEEKS - Zwischen Kunst, Kulturerbe und uralten Computern (cg)



[Meldung: 26. Jun. 2025, 21:31]

