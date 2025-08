05.Aug.2025









Retro Area auf der gamescom 2025: Zeitreise auf dem größten Gaming-Fest der Welt

Die gamescom 2025, die größte Videospielmesse der Welt, findet vom 20. bis 24. August 2025 in Köln statt. Ein Herzstück des Events ist die traditionelle Retro & Family Area, in der Retrofans auf ihre Kosten kommen. In der Retro-Area in Halle 10.1 werden zahlreiche spielbare Computer- und Konsolen-Klassiker sowie Arcade-Automaten präsentiert - viele davon auch mit Neuauflagen oder neuer Homebrew-Software. Besucher können Teil von Live-Events und Bühnen-Interviews mit Szene-Legenden sein und sich von Chiptune-Künstlern, Quizrunden und Live-Musik unterhalten lassen. Die Retro Area ist perfekt für alle, die eine Pause vom aktuellen AAA-Blockbuster-Programm suchen und stattdessen in die lebendige Geschichte des digitalen Spiels eintauchen möchten.



In diesem Jahr nehmen folgende Aussteller an der Retro Area der gamescom teil: 8Bit Sport Games Contest & Party

ABBUC e.V.

Adventure Clicks

AMIGA

Annette Oefner

BBG Entertainment

Bitte-8-Bit

Chris Huelsbeck Productions

Classic Videogames

Computerspielemuseum Berlin

Controller Bandits

Creative ReMote

Dr. Wuro Industries

Dragonbox Shop

ejagfest – European Atari Jaguar Festival

Factor 5

FlippArena – Vöcklabrucker FlipperSportVerein

Flipper-Frank

Fox-Assembly

gamehistorymuseum.com

GamePlan

GamersGlobal

German Remix Group

Haus der Computerspiele

IMAGINARY

Internationale Computerspielesammlung

KAIKO

Look Behind You

ModRetro

MogelPower

Männerquatsch Podcast

Nerdistan

nerds-on-line

Nerds and Geeks

OSA-Stick

Quantum Arcade

Radio PARALAX

Retr-O-Mat

Retro-Connection

Retro-Konsolen.de

Retro Computer

Retro Gamer

Retro Games Ltd.

RetroArts

retrospiel

RETURN

Scene World

Simple Siegen

Spectrumania

Stabyourself.net

Step Revolution

Vectrex Mini (nba)



