amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
10.Aug.2025
Amigasystem (ANF)


 AROS-Distribution: AROS One 1.1 64 Bit mit jüngstem ABI-v11-Update
Nachdem Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz im Rahmen seiner Arbeit an der 64-Bit-Variante von AROS vorgestern die Version AROS ABIv11 20250418-1-U1 veröffentlicht hat, ist diese auch bereits in der neuen Version 1.1 der AROS-One-Distribution enthalten. (snx)

[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.