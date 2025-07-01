|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|10.Aug.2025
AmigaBill (ANF)
| Amiga/040th: Video vom Nachbau des Amiga-Messestands auf der CES 1984
Vergangenes Wochenende fand im Rahmen des VCF West im kalifornischen Mountain View mit der Amiga/040th die dortige Feier zum Amiga-Jubiläum statt.
Hierfür haben Dale Luck vom ursprünglichen Entwickler-Team und weitere Enthusiasten den Messestand nachgebaut, an dem 1984 der Prototyp Lorraine ausgewählten Vertretern des Fachpublikums präsentiert wurde - ausgestattet mit seltenen Ausstellungsstücken.
Das Video unter dem Titellink stellt ihn vor, einschließlich eines erläuternden Rundgangs mit Dale Luck. Neben Lorraine konnten auf der Amiga/040th so auch das Joyboard und der Power Stick zusammen mit dem für deren Vorführungen geschriebenen Power-Play-Arcade-Spiel für die Atari-8-Bit-Konsolen so in Augenschein genommen werden wie im Januar vor 41 Jahren. (snx)
[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.