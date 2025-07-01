amiga-news ENGLISH VERSION
10.Aug.2025
AmigaBill (ANF)


 Amiga/040th: Video vom Nachbau des Amiga-Messestands auf der CES 1984
Vergangenes Wochenende fand im Rahmen des VCF West im kalifornischen Mountain View mit der Amiga/040th die dortige Feier zum Amiga-Jubiläum statt.

Hierfür haben Dale Luck vom ursprünglichen Entwickler-Team und weitere Enthusiasten den Messestand nachgebaut, an dem 1984 der Prototyp Lorraine ausgewählten Vertretern des Fachpublikums präsentiert wurde - ausgestattet mit seltenen Ausstellungsstücken.

Das Video unter dem Titellink stellt ihn vor, einschließlich eines erläuternden Rundgangs mit Dale Luck. Neben Lorraine konnten auf der Amiga/040th so auch das Joyboard und der Power Stick zusammen mit dem für deren Vorführungen geschriebenen Power-Play-Arcade-Spiel für die Atari-8-Bit-Konsolen so in Augenschein genommen werden wie im Januar vor 41 Jahren. (snx)

[Meldung: 10. Aug. 2025, 08:40] [Kommentare: 0]
