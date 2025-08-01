12.Aug.2025









Aufbauspiel: Siedler II: Gold Edition kann vorbestellt werden

Pressemitteilung:

Zwei Legenden, endlich vereint - Die Siedler II erobert den Amiga

Düsseldorf, 12. August 2025



Fast 30 Jahre Wartezeit gehen zu Ende: Die Siedler II läuft ab dem 18. Oktober 2025 endlich nativ auf dem Amiga! Mit offizieller Lizenz von Ubisoft Entertainment wurde das Aufbau-Strategiespiel in der Gold Edition durch Look Behind You originalgetreu und mit historischem Feingefühl portiert und beweist eindrucksvoll, dass wahre Klassiker zeitlos sind.





Das fehlende Puzzleteil der Amiga-Geschichte



1993 eroberte der erste Teil von Die Siedler die Herzen der Amiga-Spieler im Sturm - und gründete ein ganz neues Game-Genre: das Aufbau-Strategiespiel. Die liebevoll animierten Figuren, der detailreiche Wirtschaftsteil und der unverwechselbare Charme machten das Spiel zu einem der Highlights der Computerspielgeschichte. Als 1996 der noch ambitioniertere und bis heute von Fans geliebte und von Kritikern gelobte Nachfolger erschien, blieb dieser dem König der Heimcomputer seinerzeit verwehrt. Doch jetzt wird die Geschichte neu geschrieben!



"Jeder Amiga-Fan kannte dieses Gefühl: Man sah Die Siedler II auf dem PC und wusste genau, dass es perfekt zum Amiga gepasst hätte", erklärt Projektleiter Simon Neumann. "Diese Portierung vervollständigt ein Erbe."



Neue Story mit Kampagnen



Die Handlung nimmt die Spieler mit auf eine epische Reise: Ein Sturm wirft den römischen Hauptmann Octavius und seine Crew auf eine mysteriöse Insel. Was als Katastrophe beginnt, wird zum größten Abenteuer. Aus einem einfachen Notlager entsteht Schritt für Schritt ein blühendes Reich. Mit nur einem Zelt als Hauptquartier startet der Spieler und erschafft eine komplexe Zivilisation aus über 30 Gebäudetypen und ebenso vielen Berufen. Jeder Rohstoff nimmt seinen Weg durch ausgeklügelte Produktionsketten - vom Holzfäller über den Sägewerker bis zum Baumeister entsteht ein lebendiges Wirtschaftsgefüge, das seinesgleichen sucht.



"Die Siedler war nicht nur ein Meilenstein für Blue Byte, sondern hat ein ganzes Genre geprägt. Aufbau-Strategie auf diesem Niveau war Anfang der 90er Jahre eine kleine Revolution - und der zweite Teil hat diesen Anspruch noch einmal deutlich erweitert. Dass Die Siedler II Gold Edition nun, Jahrzehnte später, erstmals auf dem Amiga erscheint, ist für uns eine große Freude und Ehre. Dieses Projekt würdigt nicht nur die Serie, sondern auch die Leidenschaft der Community, die sie bis heute lebendig hält", verrät Kay Bennemann, Senior Business Developer bei Ubisoft Blue Byte.



Wuselfaktor hoch zwei



Die Amiga-Fassung von Die Siedler II basiert auf der Gold Edition und bietet eine Fülle an Features aus dem Original und der Mission-CD: tausende liebevoll animierte Untertanen

über 30 verschiedene Berufsgruppen, darunter 6 Soldatentypen

4 verschiedene Völker mit unterschiedlichen Charaktertypen: Römer, Asiaten, Nubier und Wikinger

verschiedene Landschaftselemente wie Lava, Eisflächen, Sümpfe, Wälder und vieles mehr, einschließlich der coolen Winterlandschaft aus Die Siedler II Mission Disk

10 römische Kampagnen und 9 Welt-Kampagnen

130 kostenlose Bonuskarten

integrierte In-game-Hilfe und optimierte Spieloberfläche

4 Sprachen: komplett in Deutsch und Englisch, In-game auch in Französisch und Polnisch Mehr als nur eine Portierung



Die Siedler II Gold Edition für Amiga ist weit mehr als eine simple Umsetzung. Das Entwicklerteam hat das Spiel von Grund auf für die Amiga-Hardware optimiert. So wuseln die Siedler bereits auf einem Amiga mit AGA-Chipsatz und 68040-Prozessor mit 40 MHz. Eine Grafikkarte ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. PowerPC-Amigas mit AmigaOS 4.1 oder AmigaOS 3.1 mit WarpUP werden nativ unterstützt.



"Wir wollten nicht einfach nur beweisen, dass eine Portierung technisch möglich ist", so Amiga-Entwickler Steffen Häuser. "Wir wollten die Siedler-Erfahrung auch auf dem Amiga ermöglichen - genau so, wie es 1996 hätte sein sollen."





Verfügbarkeit und Editionen



Die Siedler II Gold Edition für den Amiga erscheint am 18. Oktober 2025 und wird in verschiedenen liebevoll gestalteten Varianten angeboten: Box Edition (ab 18. Oktober 2025): Die physische Edition erscheint im klassischen Boxformat mit Stülpdeckel für € 49,90 und enthält eine DVD plus Download-Option, den farbigen Weltenatlas, Handbücher in Deutsch und Englisch sowie vier exklusive Sammelpostkarten im Retro-Design.

(ab 18. Oktober 2025): Die physische Edition erscheint im klassischen Boxformat mit Stülpdeckel für € 49,90 und enthält eine DVD plus Download-Option, den farbigen Weltenatlas, Handbücher in Deutsch und Englisch sowie vier exklusive Sammelpostkarten im Retro-Design. Collector's Edition (ab 1. Dezember 2025): Die Deluxe-Variante kommt für € 99,90 in einer auf nur 100 Exemplare limitierten Holz-Box im authentischen Siedler-II-Design und enthält zusätzlich einen exklusiven Metallmagneten (8×5cm) mit dem ikonischen Schloss-Motiv aus dem ersten Teil von Die Siedler - ein echtes Schmuckstück für jeden Amiga-Enthusiasten und Box-Sammler.

(ab 1. Dezember 2025): Die Deluxe-Variante kommt für € 99,90 in einer auf nur 100 Exemplare limitierten Holz-Box im authentischen Siedler-II-Design und enthält zusätzlich einen exklusiven Metallmagneten (8×5cm) mit dem ikonischen Schloss-Motiv aus dem ersten Teil von Die Siedler - ein echtes Schmuckstück für jeden Amiga-Enthusiasten und Box-Sammler. Digital Edition (ab 18. Oktober 2025): Für den sofortigen Spielspaß steht auch eine reine Download-Version für € 29,90 zur Verfügung. Auf der gamescom 2025 (20. bis 24. August) in Köln wird Die Siedler II auf dem Amiga erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Am Stand von Look Behind You in der Retro Area (Halle 10.2) können vollständige Versionen auf einem 68k-Amiga und auf einem PowerPC-Amiga angespielt werden.



Exklusive Vorbestellaktion



Frühe Unterstützer werden belohnt: Wer bis zum 18. September 2025 vorbestellt, erhält als Dankeschön einen hochwertigen, limitierten Kunstdruck mit dem Siedler-II-Titelmotiv auf Artpapier (15×20cm). Als besonderes Highlight gibt es zusätzlich fünf bislang unveröffentlichte Maps zum freien Erkunden - exklusiver Content, der Vorbestellern vorbehalten ist und das Siedler-Erlebnis um neue Szenarien erweitert.



Eine Herzensangelegenheit



"Die Siedler gehört zu den prägendsten Spielereihen, die der deutsche Games-Markt je hervorgebracht hat", erklärt Nico Barbat, Publishing Director bei Look Behind You. "Dass wir die Fortsetzung endlich auch auf dem Amiga zum Leben erwecken dürfen, ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Ein großes Dankeschön geht an Ubisoft Blue Byte, die sofort Feuer und Flamme für die Idee einer Amiga-Portierung waren und uns von Tag eins an großartig unterstützt haben."



Infos und Bestellung:



https://lookbehindyou.de/produkt/diesiedler2amiga



Pressekontakt



LOOK BEHIND YOU

Nico Barbat

Tel. 0179 / 69 29 342

presse@lookbehindyou.de



Systemanforderungen Die Siedler II Gold Edition (Amiga-Version)



Mindestanforderungen 68k-Version: Amiga mit AGA-Chipsatz

68040 mit 40 MHz

32 MB Fast RAM

AmigaOS 3.1

AHI 4.18

600 MB freier Festplattenspeicher Empfohlene Systemanforderungen 68k-Version in LoRes: Amiga mit AGA-Chipsatz oder Grafikkarte

68060 mit 50 MHz oder höher

64 MB Fast RAM

AmigaOS 3.2

AHI 4.18

600 MB freier Festplattenspeicher Empfohlene Systemanforderungen 68k-Version in HiRes: Amiga mit Grafikkarte

68060 mit 100 MHz oder höher (eine PiStorm wird bei Auflösungen über 640x480 empfohlen)

64 MB Fast RAM

AmigaOS 3.2

AHI 4.18

600 MB freier Festplattenspeicher Mindestanforderungen PPC-Version: PPC-Amiga mit AmigaOS 4.1 oder AmigaOS 3.1 mit WarpUP

603e/175 MHz

32 MB RAM

AmigaOS 3.1 mit WarpUP oder AmigaOS 4.1

AHI

500 MB freier Festplattenspeicher Empfohlene Systemanforderungen PPC-Version: PPC-Amiga mit AmigaOS 4.1 oder AmigaOS 3.2 mit WarpUP

G3 800 MHz oder höher

für Auflösungen über 640x480 wird eine Grafikkarte (PCI, AGP oder PCIe) empfohlen

64 MB RAM

AmigaOS 3.2 mit WarpUP oder AmigaOS 4.1

AHI

500 MB freier Festplattenspeicher © 1996-2005 Ubisoft Entertainment. Alle Rechte vorbehalten. Entwickelt von Blue Byte Software. Die Siedler, Blue Byte und das Blue Byte-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Ubisoft GmbH in den USA und/oder anderen Ländern. Ubisoft und das Ubisoft-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Ubisoft Entertainment in den USA und/oder anderen Ländern.



Amiga-Portierung 2025 von Look Behind You. (cg)



[Meldung: 12. Aug. 2025, 21:31] [Kommentare: 5 - 12. Aug. 2025, 22:49]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]

