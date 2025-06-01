|ENGLISH VERSION
|13.Aug.2025
| Livecoding-Tool: Copper Showdown Editor 0.21 (Windows, Mac OS, Linux)
Der Copper-Showdown-Editor ist ein Livecoding-Tool, um Copper-Effekte zu zeigen. Man programmiert in der Skriptsprache LUA Copperlisten, und das Ergebnis wird in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt. Unter der Haube nutzt das Programm den Emulator vAmiga.
Auf der diesjährigen Evoke-Demoparty fand damit bereits ein Wettbewerb statt. Mithilfe des ADF-Exports lässt sich das Ergebnis dann nachträglich auch direkt auf einem Amiga 500 mit 512 KB Arbeitsspeicher ausführen. Das Programm liegt für Windows, Mac OS und Linux vor und benötigt einen 3D-Beschleuniger.
Längerfristig sind die Live-Integration eines echten Amigas geplant sowie AGA-Unterstützung (vAmiga unterstützt lediglich OCS/ECS).
Changes in version 0.21:
[Meldung: 13. Aug. 2025, 11:51] [Kommentare: 0]
|
