|13.Aug.2025
MorphZone (Forum)
| MorphOS: Web-Browser Wayfarer 10.5
Jacek 'jacadcaps' Piszczek hat ein fünftes Update für die Version 10 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Er basiert nun auf der aktuellsten stabilen WebKitGTK-Fassung 2.48.5.
Download: wayfarer.lha (55 MB) (snx)
[Meldung: 13. Aug. 2025, 11:51] [Kommentare: 0]
|
