|
|14.Aug.2025
| Emulator: Mame106Minimix 1.6
Mame106Minimix ist eine Portierung des Multiple Arcade Machine Emulator auf AmigaOS 3, der einen sehr schnellen 68k-Rechner voraussetzt - der Autor hat in erster Linie PiStorm-Karten im Visier. Änderungen in Version 1.6:
[Meldung: 14. Aug. 2025, 21:50] [Kommentare: 0]
|
