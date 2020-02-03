amiga-news ENGLISH VERSION
14.Aug.2025



 AmigaOS 4: SDL 3.2.20
"Capehill" stellt Version 3.2.20 der Multimedia-Bibliothek SDL zur Verfügung, die im Vergleich zur Vorgänger-Version nur eine Änderung bietet: "Changed iostream to unbuffered by default". (cg)

[Meldung: 14. Aug. 2025, 21:53] [Kommentare: 0]
