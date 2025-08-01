|ENGLISH VERSION
|
|14.Aug.2025
(ANF)
| Markenverwertung: "Commodore"-Ventilator bei Media Markt
Die "KSR Group" aus Österreich verkauft schon seit Jahren Alltagsgeräte wie Staubsauger mit einem leicht abgewandelten Commodore-Logo. Laut damaliger Pressemitteilung ("Rückkehr einer Kultmarke") will man den "Commodore-Spirit - spielerisch einfacher Einstieg in eine neue Welt" in den Bereich Smart Home und Haushaltsrobotik "weitertragen".
Jetzt hat es erstmals eines der "Commodore"-Produkte in den Media-Markt-Webshop geschafft: Der COMMODORE 143318 3D Ventilator verspricht 24 Watt Leistung und 12 Geschwindigkeitsstufen und kann per Fernbedienung gesteuert werden. (cg)
[Meldung: 14. Aug. 2025, 22:03]
|
