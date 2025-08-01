|ENGLISH VERSION
|
|15.Aug.2025
| Printmagazin: Return, Ausgabe 62 - 40 Jahre Amiga
Auch die aktuellen Ausgabe des Return-Magazins feiert den runden Geburtstag des Amigas mit einem ausführlichen Artikel. Ebenso wird über Grafiktricks am Amiga und Amiga-Spieleperlen von 1997 bis 2008 berichtet. Das Heft kann für 9 Euro inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschlands) bestellt werden. (dr)
[Meldung: 15. Aug. 2025, 06:26] [Kommentare: 0]
|
