 AmigaOS 4: clib4 2.0.0
Andrea 'afxgroup' Palmatè arbeitet mit clib4 an einer Variante der offiziellen ADTools-clib2, die spezifisch für AmigaOS 4 sein soll, um leichter zu pflegen zu sein und vor allem Funktionen zu ergänzen, die auf Original-Amigas schwierig zu implementieren sind. Die wichtigsten Änderungen in Version 2.0.0:
  • Memory allocator: overhauled. wmem now supports aligned allocations (e.g., memalign / posix_memalign).
  • Pthreads: heavily optimized. Semaphores were replaced with mutexes where appropriate. Thread-local storage (TLS) operations are now much faster thanks to targeted inline assembly.
  • I/O: fixes and speedups to stdio/unistd paths; performance now closely matches newlib’s.
  • Startup: fixed issues when launching programs from Workbench tooltypes. Note: existing programs may need to be recompiled.
  • ctype: fully rewritten; up to ~80% faster.
  • Environment: getenv() / setenv() reimplemented for higher performance.
  • Misc: numerous additional fixes and improvements.
